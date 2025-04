LA FESTA DELL'ATLETICA CELEBRA L'ATLETICA VOMANO

Sabato 12 Aprile a Pescara, presso l’aula 31 dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara, sita in Viale Pindaro n.42, alle ore 17:30, si svolgerà la “Festa dell’Atletica” nel corso della quale verranno premiati Società, atleti, che si sono distinti nel corso dell’anno agonistico 2024. L’atletica Vomano riceverà il premio di Club per il podio conquistato nel Campionato Italiano assoluto di Società di corsa 2024 che si articola nel Campionato Italiano assoluto di cross, mt 10.000 su pista, Campionato Italiano assoluto di Società km 10 su strada e di Half Marathon. Non mancheranno premi per risultati ottenuti a livello individuali con il podio al Campionato Italiano assoluto di mt 10.000 su pista conquistato da Stefano Massimi, e di Hajjaj El Jebli al Campionato Italiano assoluto di maratona e il Titolo Italiano master di maratona di Italo Giancaterina, la Maglia Azzurra di Luca Ursano ai Campionati Europei di atletica di Roma e ai Mondiali di cross Universitari.