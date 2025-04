ELEZIONI/ ANTONELLO PASSACANTANDO SI CANDIDA ALLA PRESIDENZA DEL CON ABRUZZO, ECCO LA SUA SQUADRA

È Antonello Passacantando il candidato alla presidenza del Coni Abruzzo, espressione del mondo della scuola e dello sport. Con lui una squadra di tutto rispetto così composta: Federazione: Mauro Marrone ciclismo; Giovanni Di Eugenio Sport Rotellistici; Carmine Cellinese ACI; Enti promozione Gavino Truddaiu; ASI ATLETI Fabrizia D'Ottavio; Tecnici Debora Sbei, Discipline associate Roberto Sansonetto.

Un progetto questo " Con lo sport d'Abruzzo nel cuore" che ha ricevuto il forte sostegno di Federazioni sportive, enti di promozione e discipline associate e si avvia ad un profondo rinnovamento e a una vera rivoluzione copernicana all'interno del CONI Abruzzoattesa da diversi lustri.

"Ringrazio la maggioranza delle federazioni sportive, enti di promozione sportive e discipline associate con l'appoggio di Massimiliano Milozzi delegato Coni Chieti e Italo Canaletti delegato Coni Teramo e con tanti amici dello sport abruzzese prontiper un profondo cambiamento". Qualcuno", cominciaPassacantando, " definisce il Coni una scatola vuota ma, al di là della definizione infelice, va detto a chiare lettere che l'affermazione è falsa e destituita di ogni verità, e l'occasione va colta per ricordare che le scatole si riempiono con le idee, progetti e lavoro".

"La mia vita", chiarisce l'attuale presidente dell'ORSS (Organismo Regionale per lo Sport a Scuola), "è stato un viaggio dedicato ai valori etici e sportivi, un percorso che mi ha visto impegnato per oltre cinquant'anni nella promozione dello sport, della scuola e dell'inclusione. Ho sempre creduto che lo sport sia un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e creare opportunità, anche per chi affronta sfide legate alla disabilità".

"Oggi", prosegue Passacantando, "con il sostegno delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e di tanti sportivi e atleti che condividono questa visione, mi candido alla presidenza del CONI Abruzzo. Al mio fianco ci sono due straordinarie campionesse, Deborah Sbei e Fabrizia D'Ottavio, che incarnano l'eccellenza e la dedizione che vogliamo portare in questa istituzione".

Passacantando, poi, sottolinea l'importanza della centralità del mondo sportivo abruzzese nel suo progetto: "Credo fermamente che le istituzioni sportive rappresentino il cuore pulsante dello sport, le fondamenta sulle quali si costruisce ogni successo e ogni opportunità. Intendo lavorare in stretta collaborazione con le realtà associative e istituzionali dello sport regionale, ascoltando le loro esigenze e supportandole nella loro missione di promuovere lo sport a tutti i livelli".

"Il mio impegno", conclude il candidato alla presidenza, "sarà quello di guidare il CONI Abruzzo con trasparenza, passione e rispetto per la nostra comunità. Con il vostro sostegno, possiamo rinnovare profondamente questa istituzione, rendendola un vero punto di riferimento per tutti gli sportivi. Insieme, possiamo fare la differenza. Grazie di cuore per la vostra fiducia e il vostro entusiasmo. Insieme, possiamo portare lo sport abruzzese verso nuovi orizzonti".