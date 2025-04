PATTINAGGIO ARTISTICO / ENTUSIASMANTE QUINTO POSTO AI CAMPIONATI ITALIANI PER LE RAGAZZE DELL’ASD APRUTINO ALLA LORO PRIMA PARTECIPAZIONE

Alla prima partecipazione ad un campionato italiano della specialità “Precision”che si sta svolgendo a Montichiari (BS) in questi giorni,le atlete della ASD Aprutino Teramo, seguite dalle allenatrici Ambra Florimbi e Donatella Gramenzi, hanno raggiunto un ottimo quinto posto nella categoria Small Sincro. La gara vinta dal Precision team Albinea, ha evidenziato un buon livello tecnico delle 15 squadre partecipanti. Le atlete dell’Aprutino sono ragazze di età dai 12 ai 16 anni, tutte alla prima esperienza in questa specialità, nella quale la stessa allenatrice Ambra Florimbi ha di recente conquistato la medaglia d’oro ai campionati del mondo di Rimini 2024con il gruppo Precision Skate Bologna. Questo risultato fa ben sperare per il futuro della squadra teramana creando entusiasmo tra atleti, tecnici, dirigenti e genitori.

Le atlete dell’Aprutino Precision Team:

BARTOLINI ELENA

CAMELI ELEONORA

CAMELI GIULIA

D’ANTONIO VERONICA

DI CARLO GIORGIA

DI EGIDIO IRENE

DI FELICE MARZIA

ESPOSITO GIRGI

FALCONE ELENA

FERRANTE ELISABETTA

FRANCHI AGNESE

MARCANTONI JAYLIN

NOVELLI ILENIA

PACE ELEONORA

PICCIONI VITTORIA

ROSCIOLI ASIA

ZUCCHELLI ANGELA