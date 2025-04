CALCIO - SERIE D / IL TERAMO LOTTA, MA LA SAMB PASSA 2 - 1 E SALE IN SERIE C



Pubblico delle grandi occasioni al Bonolis, per Teramo - Sambenedettese, il match che vale una stagione. Davanti a quattromiladuecento spettatori (di cui 130 ospiti) , i biancorossi di Pomante scendono in campo per continuare ad inseguire un sogno, mentre la Samb cerca i punti che valgono la Serie C.

Alla prima occasione, gli ospiti passano a condurre. Traversone di Kerjota, la difesa non libera, Guadalupi al volo pesca l'angolino. Ma è vantaggio effimero, visto che al 32esimo arriva l’ immediato pareggio biancorosso con il colpo di testa di Tourè su assist di Pavone.

Si va al riposo sull’1 a 1

Nessun cambio, si torna in campo con gli undici iniziali, e il copione si ripete: al 53esimo Guadalupi riporta in vantaggio gli ospiti, con un tiro che finisce sotto l'incrocio. Il Teramo lotta come può, ma il risultato non cambia. Sei minuti di recupero per le residue speranze biancorosse, ma il fischio finale laurea la Sambenedettese in Serie C.