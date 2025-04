LA PALLAMANO TERAMO E’ PROMOSSA IN SERIE A SILVER

Nonostante la sconfitta in quel di Fasano, 24:22 il punteggio finale in favore dei pugliesi, Teramo può

finalmente festeggiare la promozione in seria A Silver in virtù della concomitante sconfitta del Tavarnelle

contro Modena. Proprio grazie a quest’ultimo risultato Tavarnelle, alla quale Teramo aveva ribaltato la

differenza reti negli scontri diretti una settimana fa, risulta impossibilitata ad una giornata dal termine

all’aggancio proprio dei biancorossi. Si può quindi finalmente festeggiare quello che dopo la sconfitta di Noci

di un mese e mezzo fa sembrava seriamente compromesso. I ragazzi di Andrea Di Marcello hanno saputo

ricompattarsi a seguito dei numerosi infortuni e indisponibilità varie nel momento cruciale della stagione,

trovando delle vittorie fondamentali negli scontri diretti.

Per quanto riguarda la partita di Fasano i giovani biancorossi, arrivati in Puglia senza sei titolari, hanno

lottato alla pari fino alle battute conclusive contro una delle migliori squadre del girone, cedendo di sole due

lunghezze e mantenendo, qualora ce ne fosse stato il bisogno in un ipotetico ma possibile arrivo di più

squadre a pari punti, la differenza reti negli scontri diretti. Super prova tra i teramani del giovane portiere

Matteo De Angelis premiato a fine partita come MVP della gara ma nel complesso tutta la squadra ha

saputo stringere i denti e fornire una prestazione caparbia. In fase realizzativa sei reti a testa per Davide

Barbuti e Giulio Forlini.

Adesso ci sarà una settimana di pausa in vista delle festività pasquali nella quale gli atleti teramani potranno

ricaricare le batterie in previsione dell’ultimo match stagionale del 26 aprile che vedrà Teramo affrontare la

capolista Monteprandone. L’obiettivo è quello di chiudere con una vittoria davanti ai propri tifosi per

festeggiare ulteriormente e degnamente questo importante risultato che riporta Teramo nella seconda serie

nazionale ad appena un anno di distanza dalla retrocessione.

Il tabellino della gara:

Innotech Serra Fasano–Pallamano Teramo: 24-22 (pt 15-11)

Innotech Serra Fasano: Olive, Luca Monopoli, Lusverti, Guarini, Giannoccaro 3, Gallo, Raimondi 4, Pignatelli

5, Oronzo Monopoli, Martucci, Colucci 2, Saponaro, Vicenti 2, Semeraro, Passiatore 8, Kola. All. Trapani.

Pallamano Teramo: Sfrattoni, Forlini 6, Di Battista 1, D’Argenio 3, De Angelis, Ciutti 1, Diletti, Cialini 2,

Camaioni 1, Gatto 1, Reginaldi 1, Barbuti 6, Cinellli 1. All. Di Marcello.