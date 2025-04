VIDEO-FOTO/ LA SAMBENEDETTESE TORNA TRA I PROFESSIONISTI DOPO QUATTRO ANNI ED E' FESTA GRANDE FINO ALL'ALBA

La Sambenedettese torna ufficialmente in Serie C. I rossoblù vincono 2-1 contro il Teramo e ritrovano il professionismo. Al ritorno dalla trasferta dello stadio Gaetano Bonolis, la squadra si è ritrovata in piazza Giorgini. Squadra, staff e il presidente dei rossoblu, Vittorio Massi. «Questa è una gioia indescrivibile. È stata dura, vincere a Teramo è stato davvero il massimo. Dedico questo successo a mia moglie e alla mia famiglia». La festa è andata avanti fino alle prime luci di questa mattina.

Ecco il servizio dei colleghi della Nuova Riviera che vi proponiamo e che testimonia la grande gioia del momento.