EXPERIENCE L'AQUILA VINCE LA IV EDIZIONE DEL BEACH RUGBY UNDER 14

“Non c’è due senza tre” ma l'Expérience L’Aquila vince anche l’edizione 2025 del Beach Rugby under 14 allo stabilimento Al Faro facendo l’en plein, quattro edizioni, quattro partecipazioni, quattro vittorie. La manifestazione è stata bella ed avvincente, i ragazzi si sono dati battaglia sia sulla Umby Racing Arena che sul campo secondario. Nel girone A c’erano la Polisportiva Abruzzo Chieti, Ternana Rugby, Val Vibrata Azzurro e Paganica. Nel girone B invece Val Vibrata Bianco, Pescara, Experience L’Aquila, Sulmona. L’evento organizzato dalla Beach Sport e dalla Federazione Rugby Abruzzo con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della Regione Abruzzo e stata una grande festa di sport. Tutti i genitori e i dirigenti delle squadre hanno ringraziato e fatto i complimenti per l’ospitalità e l’organizzazione. Il direttore tecnico della manifestazione Antonio Colella della Fir è stato impeccabile insieme ai suoi collaboratori. Tutte le gare sono state arbitrate dagli abruzzesi Colamarino, D’Arrigo, Paolini e Amicuzi coordinati dal responsabile arbitrale Riccardo Persio. Ha vinto Experience L’Aquila che vanta un settore giovanile di assoluto livello. Gli Aquilani si sono laureati campioni d’Italia under 16 mentre l’under 18 si è classificata al terzo posto in Italia. L'Expérience in finale ha superato la Polisportiva Abruzzo Chieti per 9-4 con il risultato che non deve trarre in inganno perché il match è stato piacevole e combattuto. Terzo gradino del podio per la Ternana Rugby, si sono prenotati per il prossimo anno, che ha sconfitto 12-7 il Pescara. Al quinto posto Paganica, Sulmona e Val Vibrata. Un plauso alla società vibratina che da poco si è affacciata al mondo del rugby ma già con ottime prospettive per il futuro. Al termine prima del classico “Terzo Tempo” offerto dallo stabilimento Al Faro, la festosa premiazione con l’asessore allo sport di Alba Adriatica Paolo Tribuiani, il presidente della Fir Abruzzo, Marco Molina con il responsabile tecnico Antonio Colella e la Beach Sport al completo col presidente Stefano Zaccaretti, Christian Di Berardino e Sandro Zivelli. “Per noi è una gioia ospitare una manifestazione come il torneo interregionale giovanile di beach rugby – ha affermato l’assessore allo sport Tribuiani – vedere tanti ragazzi con le loro famiglie giocare e divertirsi ad Alba Adriatica non ci può far che piacere. E’ una delle mission dell’amministrazione comunale puntare molto sull’ospitalità”. Ora il prossimo appuntamento della Beach Sport è il campionato italiano giovanile di beach soccer Aics il 27-29 giugno dall’under 17 all’under 9. La tappa di Alba Adriatica darà i punti necessari per le finali scudetto e coppa Italia di Ostia Lido dal 31 luglio al 3 agosto.