NOTARESCO, SETTIMANA DECISIVA PER IL FUTURO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

Il presidente del Notaresco, Luigi Di Battista, annuncerà entro metà settimana le decisioni sul futuro del club, ancora in bilico. Negli ultimi giorni si sono intensificati gli incontri sul territorio, con il presidente impegnato a verificare le condizioni per mantenere la Serie D in città. Cresce la fiducia grazie al sostegno ricevuto, ma Di Battista frena gli entusiasmi perchè nulla è ancora deciso e servono ulteriori certezze. Intanto si lavora alla prossima stagione: confermati i direttori sportivi Francesco Di Nicola e Matteo Di Giovanni, mentre è in fase di scelta il direttore generale. In corso anche le valutazioni sul nuovo allenatore, che sarà annunciato a breve. Si punta a ripartire dal gruppo che ha conquistato la salvezza, con l'obiettivo di costruire una squadra solida attorno allo "zoccolo duro" esistente.