CASTELNUOVO VOMANO IN SERIE D: STORICA PROMOZIONE DAI PLAYOFF, DI STEFANO: "NESSUN SEGNALE DALLA POLITICA LOCALE CHE NON CI MERITA"

Il Castelnuovo Vomano compie un’impresa storica, conquistando la promozione in Serie D dopo aver battuto per 3-2 il Montespaccato nella finale di ritorno. È la prima squadra abruzzese a centrare questo traguardo passando per i playoff, rendendo memorabile una giornata già carica di emozione. Grande festa al comunale di Via Napoli al termine di un match combattuto, deciso dai gol di Piscopiello, Espinar e Sanchez Montilla.

Nonostante l’euforia per il successo, il presidente Attilio Di Stefano ha espresso amarezza per la scarsa partecipazione del territorio: «Solo due o tre imprenditori ci sono stati vicini. Nessun segnale dalla politica locale. Festeggiamo oggi, ma il futuro è tutto da scrivere. Sicuramente andremo altrove. Questo paese non ci ha dato nulla, non ci merita». Deluso per l'assenza di sostegno da parte del territorio e della politica locale, annuncia che la società sta valutando altre sedi: «Ho almeno 15 contatti da incontrare».

Una promozione che rischia di segnare l’addio della squadra alla sua città, tra entusiasmo sportivo e delusione istituzionale. Una promozione costruita con grinta e organizzazione in campo, ma che lancia anche un appello forte: il sogno va sostenuto per continuare a vivere.