ACHILLE POLONARA HA LA LEUCEMIA: IL GIGANTE CRESCIUTO A TERAMO AFFRONTA UNA NUOVA BATTAGLIA

Una notizia che scuote il mondo del basket italiano e colpisce al cuore la comunità sportiva teramana: Achille Polonara (nella foto quando giocava da giovanissimo nel Teramo Basket) ha la leucemia. Il cestista, oggi alla Virtus Segafredo Bologna, è stato ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi dove ha già iniziato un ciclo di terapie specifiche dopo la diagnosi di leucemia mieloide.

La scoperta è arrivata dopo alcuni accertamenti clinici eseguiti nei giorni scorsi. Polonara, 33 anni, non è sceso in campo dalla gara-3 delle semifinali scudetto contro Milano e resterà ovviamente lontano dal parquet anche in queste decisive finali contro Brescia, che la Virtus conduce 2-0.

Per Teramo, dove Achille arrivò appena quindicenne e rimase fino ai ventuno – prima di spiccare il volo verso i parquet internazionali e la maglia azzurra – è un colpo al cuore. L’intera città si stringe attorno a lui e alla sua famiglia: la moglie Erika e i due figli, Vitoria e Achille Jr.

Non è la prima battaglia che il lungo marchigiano affronta con coraggio: nel 2023 era stato operato per un tumore ai testicoli, riuscendo a tornare in campo in tempi record, da esempio di determinazione e resilienza.

Oggi, però, la sfida è ancora più dura. Ma chi conosce Polonara sa che non arretra, che lotta fino all’ultimo rimbalzo. E che anche questa volta proverà a vincere.