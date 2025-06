Calcio, la stagione delle squadre abruzzesi tra Serie C e Serie D



C’è chi ha avuto un passato glorioso, chi ha sognato di crescere e arrivare a livelli altissimi. Ma al di là della categoria si parla sempre di calcio, e della passione che spinge tantissimi tifosi a seguire la propria squadra del cuore a prescindere dalla serie calcistica, perché il calcio è poesia. Lo sanno bene i tifosi delle squadre abruzzesi che in questa stagione appena conclusa hanno vissuto campionati degni di un romanzo. È stata infatti un’annata intensa, fatta di sogni rincorsi, partite infuocate, gioie immense e a volte anche sconfitte amare. Cinque squadre, cinque storie diverse, unite dall’unica voce della passione con una grande voglia di riscattarsi e rilanciarsi nel calcio che conta. Scopriamo nel dettaglio come è andata per ognuna delle formazioni nell’annata appena conclusasi.

Pescara

Iniziamo dal Delfino Pescara, oggi in Serie C. È stata un’annata intensa e ricca di emozioni, con la squadra abruzzese che ha chiuso al quarto posto nel Girone B della terza serie italiana, totalizzando 67 punti in 38 partite, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, con una differenza reti di +20 (55 gol fatti e 35 subiti). Una squadra solida sia in casa che in trasferta che a inizio stagione era considerata tra le più strutturate della categoria e che i pronostici sul calcio più sicuri indicavano come una delle favorite persino per la lotta nella promozione diretta. Gli abruzzesi sono entrati nei playoff promozione ma la loro avventura si è chiusa proprio nell’ultima decisiva partita, nella finale contro la Ternana. All’andata il Pescara ha ottenuto una vittoria per 0-1 ma nella gara di ritorno sono stati gli umbri a vincere per 0-1, così il match si è concluso ai calci di rigore, battendo i rossoverdi per 3-1.

L’Aquila

Scendiamo di categoria ma non cala la passione. Passiamo all’Aquila 1927 che nella stagione 2024-2025 ha militato in Serie D – Girone F. Alla fine della stagione regolare la squadra è arrivata al secondo posto in classifica raccogliendo 62 punti in 34 partite, ottenendo 17 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, con una differenza reti di +17 (48 gol fatti e 31 subiti). Un piazzamento che le ha garantito i playoff promozione. L’avventura dell’Aquila è però terminata in semifinale contro il Fossombrone, perdendo per 1-0 e abbandonando i sogni promozione. C’è da dire che la stagione in corso ha visto dei movimenti societari importanti. Dopo il modello di azionariato popolare, dove i tifosi detengono il 51% delle quote, a dicembre 2024 la Baiocco Holding ha acquisito il 49% delle quote del club, diventando così quasi un modello da imitare da altre squadre di calcio anche professionistiche.

Avezzano

Nel Girone F della Serie D c’era anche l’Avezzano. Una squadra che ha visto alti e bassi in stagione, chiudendo la stagione regolare al settimo posto e quindi senza raggiungere i playoff. Un campionato che ha visto 13 volte vincere l’Avezzano e raccogliere 7 pareggi e 14 sconfitte, totalizzando 46 punti, con 41 gol segnati e 43 subiti.

Chieti

Parliamo ancora di Serie D – Girone F con il Chieti. Una stagione positiva per la squadra abruzzese e la conquista del quarto posto finale in classifica, totalizzando 58 punti (con un punto di penalizzazione) in 34 partite, grazie a 16 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte, con 52 gol segnati e 39 subiti. Posizione che le ha permesso di raggiungere i playoff promozione, i quali si sono chiusi anzitempo con la sconfitta per 4-1 in semifinale contro il Teramo.

Teramo

Infine il Teramo, e ancora Girone F della Serie D la cui stagione si è chiusa al terzo posto in classifica a 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte con 51 gol segnati e 33 subiti. Brillante il cammino nei playoff promozione arrivando fino alla finale, pareggiata poi contro il Fossombrone. Successo, arrivato grazie al migliore posizionamento in regular season, che però poi non si è concretizzato a causa del mancato ripescaggio in Serie C. Una promozione mancata che ha deluso l’ambiente, certamente, che resta tuttavia positivo visto il percorso affrontato fino a quel punto. La stagione del Teramo è infatti stata più che positiva, grazie a una solida prestazione durante tutto il corso del campionato. Cosa che poi ha portato ai playoff dove tutto è stato perfetto fino alla finalissima contro il Fossombrone. Prestazioni che hanno dimostrato competitività e ambizione della squadra, ponendo solide basi per la prossima stagione.