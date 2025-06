LISCANI TERAMO CALCIO A 5: CONFERMATO MISTER DI DOMENICO PER LA STAGIONE 2025/2026

Ci sono legami che vanno oltre il campo, oltre le vittorie, oltre le sconfitte. Legami fatti di fiducia, lavoro e identità condivisa. Con questo spirito, l’ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 annuncia con orgoglio la conferma di Walter Di Domenico alla guida della prima squadra per la stagione 2025/2026.

Per il tecnico marsicano sarà la terza stagione consecutiva sulla panchina biancorossa, un dato raro nel panorama del futsal, ma perfettamente coerente con la visione societaria: costruire un progetto solido, passo dopo passo, per offrire continuità e ambizione a un intero territorio.

UN TRIENNIO DI CRESCITA E IDENTITÀ

Di Domenico sarà ricordato come l’uomo che ha riportato Teramo città nel futsal che conta. I numeri parlano chiaro: 57 partite ufficiali, 37 vittorie e 35 gare a punti su 46 nei soli campionati di Serie C1 e Serie B. Al suo primo anno centrò una storica doppietta, vincendo sia il campionato che la Coppa Italia regionale. Nell’ultima stagione ha condotto il Lisciani Teramo fino ai play-off di Serie B, eliminando il Chieti al primo turno e sfiorando l’impresa contro Jesi, poi promossa in A2.

Ma oltre ai risultati, ciò che ha lasciato il segno è stato lo stile: una squadra con un’identità riconoscibile, una cultura del lavoro ben radicata e un ambiente cresciuto giorno dopo giorno.

LE PAROLE DEL MISTER

«Indipendentemente dal nome o dalla storia personale, sono i risultati a parlare. Il lavoro fatto in questi tre anni è un bel biglietto da visita per tutti noi», ha dichiarato Di Domenico. «Quando arrivai nel 2023, sapevo che questa squadra poteva rappresentare molto di più. Ho messo poco di mio, ma con il lavoro dei ragazzi e della società, abbiamo costruito qualcosa di importante».

Sulla stagione appena conclusa: «Abbiamo dimostrato tanto, in un girone competitivo. Se avessimo avuto una rosa più ampia, specialmente nel finale, oggi forse commenteremmo altri risultati. Ma questa è la spinta che ci serve per continuare a crescere, anche numericamente. Non chiedo fenomeni, ma giovani pronti a emergere e a dare tutto».

Un altro dato significativo sottolineato dal mister è l’identità territoriale: una rosa interamente italiana, con tanti talenti abruzzesi, scelta coraggiosa e ormai rara nel futsal moderno.

SGUARDO AL FUTURO

La conferma di Walter Di Domenico rappresenta un altro tassello fondamentale nel percorso del Lisciani Teramo Calcio a 5. La società, compatta e determinata, punta a costruire una stagione 2025/2026 ricca di sfide ma anche di nuove opportunità, con l’obiettivo chiaro di proseguire la crescita nel panorama nazionale del futsal.