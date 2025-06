CASTELNUOVO LASCIA CASTELLALTO, IL TITOLO DI SERIE D PRONTO A TRASFERIRSI

A una settimana dalla storica promozione in Serie D, il Castelnuovo Vomano è pronto a cambiare casa. Il patron Attilio Di Stefano ha confermato che il titolo sportivo sarà trasferito, con una fusione, in un’altra piazza. Nessuna possibilità di restare a Castellalto: il progetto proseguirà altrove, nel rispetto del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

In pole position ci sono Morro d’Oro e Roseto degli Abruzzi, entrambe con squadre attualmente in Promozione e strutture idonee. Morro d’Oro sembra favorito: meno concorrenza sportiva e una tradizione importante, culminata con l’approdo in Serie C2 nel 2004. Roseto, invece, sconta la presenza di altre due realtà calcistiche e del basket, appena salito in A2.

La scelta definitiva, attesa entro martedì, dipenderà dal sostegno delle amministrazioni locali e delle forze imprenditoriali. Intanto, l’unica certezza è l’addio del Castelnuovo a Castellalto: la Serie D traslocherà.