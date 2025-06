FOTO-VIDEO/ LA FESTA SUL LUNGOMARE: ROSETO NEL PARADISO DELLA SERIE A: TRIONFO STORICO DEL BASKET

Roseto vola nel paradiso della serie A grazie al basket.

Le ali candide tinte d'azzurro degli angeli del pallcanestro portano al settimo cielo la città costiera per una stagione di gloria.

Con la promozione della squadra femminile in A1 e quella maschile che torna in A2 dal '57, grazie l'ultima grande vittoria conquistata a Mestre il 14 giugno scorso, Roseto si prepara a vivere una delle estati piú grandiose da ricordare.

"In Abruzzo" afferma con orgoglio l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli "è Roseto la regina del basket." La pensa come lui il consigliere regionale Giovanni Cavallari che ha festeggiato la promozione con tutti i rosetani.

Negli ultimi cinque anni sono stati tanti i risultati che hanno segnato positivamente il progresso indiscusso dei campioni.

"Siamo riusciti a coronare il sogno" racconta il presidente Fabio Brocco "questo 2024/25 ci ha visto particolarmente impegnati contro squadre competitive" e concordando con l'allenatore Franco Gramenzi, a cui spetta il primato di aver portato piú squadre in promozione "sono stati i playoff la sfida piú faticosa, ma anche il successo piú gratificante."

E se Pavone dalla Regione assicura interventi e migliore al palazzetto, il sindaco Mario Nugnes parla per il mare di tifosi rosetani che hanno accolto il trionfo delle squadre con entusiamo: "oggi si realizza un sogno con grande attesa per Il futuro".

Eugenia Di Giandomenico