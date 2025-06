ROBERTO VAGNONI TORNA SULLA PANCHINA DEL NOTARESCO DOPO SEI ANNI

Il Notaresco ha ritrovato il suo ex allenatore: Roberto Vagnoni (foto) è ufficialmente il nuovo tecnico rossoblù. A sei anni dalla sua prima esperienza, il 57enne marchigiano torna alla guida della squadra dopo aver superato la concorrenza di Antonio Mecomonaco.

L’allenatore di San Benedetto del Tronto, protagonista nella stagione 2019/20 sfiorando la promozione in Serie C (sfumata per l’interruzione dei campionati a causa del Covid), raccoglie l’eredità di Massimo Silva. Nel frattempo ha guidato Virtus Lanciano, Alba Adriatica e, nell’ultima stagione, l’Atletico Azzurra Colli.

«Vagnoni ha tutte le caratteristiche per fare bene», ha dichiarato il presidente Luigi Di Battista, sottolineando anche il gradimento dei tifosi per il ritorno del tecnico.

Ora l’attenzione si sposta sulla costruzione della rosa: si punta a confermare i senatori Formiconi, Arrigoni e Infantino, oltre a trattenere elementi come Pulsoni, Ferri, Forcini, Belli e Di Cairano. Priorità sarà trovare stabilità tra i pali, dopo un'annata difficile nel ruolo del portiere.