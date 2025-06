COACH GRAMENZI LASCIA IL ROSETO BASKET

Dopo due anni di duro lavoro e tanti sorrisi, coincisi con la tanto attesa promozione in A2, si separano le strade tra la Pallacanestro Roseto e Franco Gramenzi: per due stagioni il Coach abruzzese è stato il condottiero biancazzurro, capace di riportare la piazza nella categoria superiore dopo cinque anni e vincere il campionato di B dopo ben ventisette.Nei due anni al timone della Liofilchem, Gramenzi ha ottenuto una promozione in Serie A2 e la vittoria nella Supercoppa a settembre 2024.Da non dimenticare, anche la partecipazione in Finale di Coppa Italia 2025 ed in semifinale nel 2024, oltre alla finale playoff a giugno 2024, con il salto di categoria sfumato soltanto in Gara 5 contro la Libertas Livorno.A coach Gramenzi, le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.