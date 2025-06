IL CONI ABRUZZO SALUTA L’ELEZIONE DI BUONFIGLIO E CELEBRA LA NOMINA DEL GIULIESE FRANCESCO ETTORE IN GIUNTA NAZIONALE

Il Presidente del CONI Abruzzo esprime le più sentite e calorose congratulazioni al nuovo Presidente del CONI Nazionale, Luciano Buonfiglio eletto alla prima votazione che succede a Giovanni Malagò, con l’augurio di un mandato ricco di successi, progresso e consolidamento del movimento sportivo italiano.

Un particolare sentimento di orgoglio accompagna inoltre le più vive felicitazioni d’azione per Francesco Ettorre, originario di Giulianova, che entra a far parte della nuova Giunta Esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La sua nomina, in qualità di unico rappresentante abruzzese nell’organo esecutivo, rappresenta un prestigioso riconoscimento alla sua competenza e al suo lungo e appassionato impegno nel mondo dello sport.

“È un onore vedere un abruzzese ricoprire un ruolo così strategico – ha dichiarato il Presidente del CONI Abruzzo – Siamo certi che Ettorre saprà portare con sé la voce del nostro territorio e contribuire a costruire un futuro sportivo sempre più inclusivo, sostenibile e vincente”.

Il CONI Abruzzo augura buon lavoro a tutti i componenti della nuova squadra dirigenziale, nel segno della continuità e del rinnovamento.