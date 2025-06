LA CAM RITMICA TERAMO 1987 TRIONFA AL CAMPIONATO NAZIONALE SILVER FGI: 9 ORI, 2 ARGENTI E 5 BRONZI

Dal 21 al 30 giugno si è svolto, presso la Fiera di Rimini, il Campionato Nazionale Silver Summer Edition della Federazione Ginnastica d’Italia, una delle manifestazioni più attese del panorama ginnico nazionale. Tra le protagoniste assolute, brilla la CAM Ritmica Teramo 1987, che torna a casa con un ricco bottino: 9 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo.

Un risultato eccezionale che premia l’impegno delle atlete e la preparazione attenta dello staff tecnico composto dalle allenatrici Jessica Spinozzi, Ludovica Pompilii e Maria Elena Piccinini. Le ginnaste teramane hanno mostrato grande eleganza, tecnica e determinazione, distinguendosi in una competizione che ha visto la partecipazione di centinaia di società da tutta Italia.

Soddisfazione e orgoglio nelle parole della Presidente della CAM, prof.ssa Brunella Di Natale, che commenta:

«Siamo molto contente dei risultati raggiunti. È il coronamento di una stagione intensa, fatta di lavoro, passione e sacrificio. Ringrazio le atlete, le famiglie e tutto il nostro staff tecnico. Chiudiamo l’anno sportivo con il sorriso e con lo sguardo rivolto al futuro».

Questo il palmares:

Manila Covelli categoria LB1 J1 Campionessa nazionale all around, Campionessa nazionale al corpo libero

e alla palla, Martina Toscani categoria LC1 A2 Campionessa nazionale All Around, Campionessa nazionale alla fune e alla palla, Desiree Conti categoria LC1 A5

Campionessa nazionale alla fune, Vice campionessa nazionale alle Clavette e

Bronzo nazionale All Around,

Nina Masci categoria LC1 A2

Campionessa nazionale fune

Bronzo nazionale all around, centra la finale al corpo libero e si classifica 5a, Beatrice Persia categoria LB1 A3

Campionessa nazionale al nastro e bronzo al cerchio

18^ classificata nazionale all around su 150 ginnaste, Laura D’Agostino categoria LA1 A3

Vice campionessa nazionale alla palla, 7^ classificata al corpo libero e

6^ classificata All Around, Corinna Micaletti categoria LC2 J2 bronzo nazionale alla fune, 18^ classificata alla palla

30^ classificata nazionale all around su 165 ginnaste. Ludovica Giorgini categoria LC1 S2 Bronzo alla palla

Viola Di Martino LA1 A2

4^ classificata a corpo libero,

un plauso anche a Maria Chiara Tamburri e Aurora Pompilii che a causa di imprecisioni tecniche sfiorano la finale delle migliori 10 ginnaste.

La CAM non si ferma: a luglio prenderà il via un campus estivo dedicato alle ginnaste più giovani – le “futuriste” – che avranno la possibilità di allenarsi fianco a fianco con le campionesse appena rientrate da Rimini. E le sorprese non finiscono qui: il primo weekend di settembre sarà dedicato a uno stage speciale con Martina Centofanti, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e già ospite d’onore del recente spettacolo del 15 giugno.

Un’estate piena di entusiasmo e nuovi stimoli per la CAM Teramo, che si conferma come punto di riferimento della ginnastica ritmica abruzzese e nazionale.

Il medagliere CAM: