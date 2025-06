NASCE IL TORRICELLA ’25: UN NUOVO CAPITOLO PER IL CALCIO LOCALE

Il calcio locale si prepara a vivere una nuova avventura con la nascita del Torricella ’25, frutto dell’unione tra due realtà consolidate del territorio: il Castagneto e i Biancazzurri Torricella. Dopo una stagione positiva in Prima Categoria per il Castagneto e un’annata entusiasmante in Terza Categoria per i Biancazzurri Torricella, culminata con la partecipazione ai playoff e alla finale di Coppa Provinciale, è nata una nuova società pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia calcistica locale.

Il Torricella 2025 avrà come missione principale lo sviluppo del settore giovanile, coinvolgendo in particolare i ragazzi provenienti dai Biancazzurri Torricella. La presidenza è stata affidata a Peppe Dì Giandomenico, già alla guida del Castagneto, mentre Mario Cicconi sarà il punto di riferimento dirigenziale per il comparto giovanile.

La neonata società si pone l’obiettivo di affrontare con entusiasmo e determinazione il prossimo campionato di Prima Categoria, fondando il proprio progetto su serietà, competitività e, soprattutto, sulla passione per il calcio e sul forte legame con il territorio.

Da parte di tutta la comunità calcistica locale va un grande in bocca al lupo al Torricella ’25, con la convinzione che questa nuova realtà saprà dare lustro alla propria tradizione e portare entusiasmo a tutto l’ambiente sportivo.