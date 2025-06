TIRO CON L'ARCO, SOLO 15ESIMO L'ABRUZZO ALLA COPPA ITALIA DELLE REGIONI



E' la Lombardia a vincere la Coppa Italia delle

Regioni 2025 di tiro con l'arco, andata in scena a Venaria Reale.

La squadra del presidente Marco Spingardi, composta da Andrea

Beraldo, Samuele Grazioli, Chiara Soldi, Alice Dugaria, Luca

Scudeller, Mirco Bonini, Alberto Costanzo, Pietro Ghibaudi,

Camilla Brioschi, Giulia Guerrini, Clelia Phyllis Ceriana, Sofia

Rabino, Matteo Uggeri, Alessandro Lodetti, Pierto Nardon,

Alessandra Bigogno, Elena Menegoli e Silvia Berta, seguiti dai

tecnici Luciano Ravazzani, Mauro Bissa, Gianni Falzoni, Chiara

Pavone e Luca Alberti, conclude la gara con 12774 punti. In

seconda posizione si piazza il Piemonte (12486 punti), davanti al

Lazio (12381), che chiude il podio. Quarta posizione per i

campioni in carica della Toscana (12362), quinto il Veneto

(12157), sesta la Sicilia (11910), settima l'Emilia Romagna

(11835), ottavo il Friuli Venezia Giulia (11717), nona la Sardegna

(11071), decima la Liguria (10904), undicesimo Trento (10623),

dodicesima la Puglia (10276), tredicesima l'Umbria (10242),

quattordicesima la Campania (10051), quindicesimo l'Abruzzo

(10036), sedicesime le Marche (9927), diciassettesima la Calabria

(9547), diciottesimo Bolzano (8271), diciannovesima la Valle

d'Aosta (7092), ventesima la Basilicata (6122) e ventunesimo il

Molise (2564).