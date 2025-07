TORNA IL RADUNO DEGLI JUNIORES DEL VARANO, INIZIA UNA NUOVA AVVENTURA



È finalmente arrivato il momento tanto atteso dai tifosi e dagli appassionati di calcio giovanile: giovedì 3 luglio alle ore 17:30, presso il campo sportivo Dino Besso di Varano, torna il raduno della formazione Juniores del Varano. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova emozionante avventura, ricca di energia, talento e ambizione. La squadra Juniores è pronta a scendere in campo per dimostrare tutto il suo valore e costruire un percorso di crescita straordinario, sotto la guida attenta dello staff tecnico. L’atmosfera sarà carica di entusiasmo, mentre i giovani atleti si ritroveranno per riprendere gli allenamenti con determinazione e spirito di squadra, pronti a regalare spettacolo e grandi soddisfazioni alla comunità sportiva di Varano. Un invito aperto a tutti i tifosi e appassionati: giovedì 3 luglio, al Dino Besso, si accendono i riflettori sul futuro del calcio varanese. Non mancate!

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 3385325002, 3291546817 e 331.8851694