ABRUZZO SPORT: UN’ESTATE DI DIVERTIMENTO, BENESSERE E INCONTRO ALLA PISCINA OLIMPIONICA DI TERAMO

Abruzzo Sport Teramo apre le porte della storica Piscina Olimpionica di Teramo a tutta la comunità per un’estate ricca di attività, eventi e momenti di svago dedicati a persone di ogni età. La struttura è un punto di riferimento non solo per famiglie e appassionati, ma anche per numerose società sportive agonistiche provenienti da tutto il Centro Italia, che quotidianamente utilizzano questo meraviglioso impianto per allenamenti e competizioni. Grazie a queste realtà, la Piscina Olimpionica si conferma come cuore pulsante dello sport regionale.

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI: 6 luglio – Campionati Regionali Estivi di Salvamento (Lifesaving) Una giornata dedicata al nuoto per salvamento, con atleti in gara provenienti da tutta la regione. Acquagym e fitness: martedì e venerdì a pranzo con l’energica Manola e sabato mattina con l’inarrestabile Daniele. Spinning al tramonto: lunedì, mercoledì e venerdì con Paolo, per pedalare godendo di uno scenario unico. Musica, animazione e relax a bordo piscina: Aperitivi, cocktail, fruit party e momenti di socialità per animare le giornate estive.

Evento speciale – 18 luglio: “Notte sotto le stelle” Un’iniziativa dedicata ai bambini (8-14 anni) del Summer Camp Abruzzo Sport, per vivere una notte di giochi e divertimento sotto il cielo di Teramo.

Uno spazio per tutti: La Piscina Olimpionica ospita molteplici attività estive a prezzi agevolati promosse da associazioni sportive ed enti di promozione locale che quotidianamente scelgono come sede di divertimento e intrattenimento, a conferma della sua importanza e qualità. 🎫 Tutte le attività ed eventi sono inclusi nel biglietto d’ingresso, con tariffe ridotte per i tesserati Abruzzo Sport e carnet dedicati a famiglie e gruppi. Abruzzo Sport Teramo invita tutta la cittadinanza a vivere insieme un’estate all’insegna del benessere, del movimento, del divertimento e della condivisione, nella cornice unica della Piscina Olimpionica di Teramo.