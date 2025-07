VIVARINI È IL NUOVO ALLENATORE DEL PESCARA: CONTRATTO FINO AL 2026, PUNTO CHIAVE LA SALVEZZA

Ora è ufficiale: Vincenzo Vivarini, 59 anni, è il nuovo allenatore del Pescara. Il tecnico abruzzese ha firmato un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di salvezza. La presentazione è in programma per lunedì prossimo, ma prima ci sarà un passaggio formale fondamentale: la risoluzione del contratto con il Frosinone, prevista per la mattinata di domani. Intesa già raggiunta con il club ciociaro.

L’accordo chiude definitivamente il capitolo panchina per il Delfino, pronto ora a concentrarsi sul mercato. La lista dei rinforzi stilata da Vivarini è già nelle mani della dirigenza e il lavoro sul fronte entrate è cominciato.

PIEROZZI VERSO BENEVENTO, STAGIONE DA PROTAGONISTA IN BIANCAZZURRO

Sul fronte uscite, una delle prime notizie riguarda Edoardo Pierozzi, esterno destro classe 2001, che è a un passo dal Benevento. Il giocatore, gemello di Niccolò (attualmente al Palermo), era in scadenza di contratto con la Fiorentina, che ne deteneva il cartellino.

Pierozzi ha disputato una stagione di alto profilo con il Pescara: 37 presenze, 4 reti, e un ruolo da protagonista nella promozione in Serie B. Arrivato ad agosto alla vigilia del campionato, era stato inizialmente destinato al Taranto, operazione poi sfumata per via delle difficoltà economiche del club jonico, poi escluso dalla Serie C.

Dopo la positiva esperienza al Cesena nella scorsa stagione, culminata anch’essa con la promozione, ora per Pierozzi si profila una nuova avventura con il Benevento, dove il tecnico Gaetano Auteri lo vorrebbe per ricoprire il ruolo di laterale a tutta fascia nel suo 3-5-2.

PRIMAVERA: VERSO LA CONFERMA DI STELLA

Per quanto riguarda la Primavera, la società è orientata a confermare Marco Stella sulla panchina. Il tecnico gode della fiducia della dirigenza e la continuità tecnica sembra essere la strada scelta anche per il settore giovanile.