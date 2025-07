VIDEO-FOTO/ AL VIA LA 52ª COPPA INTERAMNIA: TERAMO CAPITALE MONDIALE DELLA PALLAMANO DAL 7 AL 13 LUGLIO

Dal 7 al 13 luglio 2025, Teramo torna ad accendersi con i colori del mondo grazie alla 52ª edizione della Coppa Interamnia, lo storico torneo internazionale di pallamano giovanile che trasformerà ancora una volta la città in una capitale dello sport, della pace e dell’incontro tra popoli. 120 squadre 48 paesi 4 continenti. Piu di 2000 ospiti.

Dopo oltre mezzo secolo di storia, la manifestazione conferma il suo spirito originario: unire le generazioni attraverso lo sport, promuovere la fratellanza tra culture diverse e fare di Teramo un punto di riferimento globale per i giovani. In campo scenderanno centinaia di squadre provenienti da ogni angolo del pianeta, rappresentando oltre 30 Paesi e portando con sé bandiere, lingue, tradizioni e storie differenti.

Il torneo, dedicato alle categorie giovanili maschili e femminili, si svolgerà in vari impianti sportivi cittadini e del territorio circostante, trasformando ogni campo in una vetrina di talento, passione e fair play. Ma la Coppa Interamnia non è solo sport: è una festa collettiva che ogni anno coinvolge migliaia di persone tra atleti, tecnici, volontari, famiglie e cittadini.

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2025 c’è come sempre la cerimonia d’apertura, prevista per domenica 7 luglio, con la tradizionale sfilata delle delegazioni lungo le vie del centro storico, in un’atmosfera festosa e carica di emozione. L’evento proseguirà per tutta la settimana con partite, eventi culturali, serate internazionali e iniziative di solidarietà, fino alla giornata conclusiva di domenica 13 luglio, con la premiazione delle squadre vincitrici e il commiato collettivo.

Nonostante le difficoltà logistiche e organizzative che ogni anno si presentano, la Coppa Interamnia continua a rappresentare un patrimonio identitario irrinunciabile per Teramo, capace di coniugare sport, accoglienza e dialogo interculturale come poche altre manifestazioni al mondo.

Anche quest’anno, la città è pronta ad accogliere il mondo a braccia aperte. Perché l’Interamnia non è solo una competizione: è un’idea di futuro.

