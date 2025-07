BRILLANO I RAGAZZI DELL'ASD ENERGIA NEW AL TORNEO DELL'ATRI CUP

Splendida giornata di sport ieri, per i Pongisti d'Abruzzo, organizzata magistralmente dal Tennis Tavolo Silvi Marina nell' ambito della Atri Cup 2025.

Da segnalare l' Ottima performance delle giovani speranze di Giulianova e di Teramodell' ASD Energia New Teramo del presidente Guido Gambacorta, presenti nei primi 5 posti: 2' Classificato Vallese Davide, 3' Pomponi Niccolò, 4' Liberato Lorenzo e Fernandez Antonio e 5 piazza con Bruni Stefano.

Il Vincitore Under 15, è risultato l' Atleta Advar Davide da Milano, al termine di una combattuta finale con il nostro Vallese Davide, che lo aveva battuto in precedenza nel Girone di qualificazione.

«Per Noi Società Energia New una Bellissima ricompensa..., gli apprezzamenti ricevuti dai genitori di Advar, tutti in vacanza al mare di Pineto, che si sono complimentati per l' atmosfera di sana e leale competizione, sempre con il sorriso e l' incitamento sportivo durante gli ottimi scambi tecnici e la gestione partita, di Tutti i Ragazzi partecipanti. Educazione e Rispetto dell'avversario in primis. E Senza esasperazioni, infatti bisogna ricordare ai noi Adulti...., che il Tennis Tavolo è sempre e solo un Gioco Sociale - spiega Crescenzo Allegretto, r esponsabile Scuola Fitet Italia Tennis Tavolo Teramo 3081 - questo è lo spirito e l' obiettivo, che hanno sempre animato la nostra Società di Table Tennis, divertirsi in un clima di sana e leale competizione sportiva, sempre con il Cuore sportivo e gentile. Ancora grazie al Nostro Presidente Guido Gambacorta Main Sponsor, ai Tesserati e ai Genitori, per la gioia e la collaborazione che avete sempre profuso nelle nostre attività».