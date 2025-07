TORNANO LE PASSEGGIATE DOMENICALI TORTORETO LIDO - PAESE - LIDO (CON MERITATA COLAZIONE) ORGANIZZATE DA GUIDO GAMBACORTA



Tornano le passeggiate domenicali organizzate da Guido Gambacorta e dall’Asd Energia New a Tortoreto. Oggi la prima uscita, partenza alle ore 6,30 davanti allo stabilimentoMurena. Percorso Tortoreto Lido - Tortoreto Paese - Tortoreto Lido e poi colazione sulla terrazza del Murena. Una piacevole sgambata mattutina, costruita sulla voglia di stare insieme prima ancora che sullo sport. Essendo una camminata di gruppo,chiaramente non tutti avranno lo stesso passo ed il gruppo tenderà naturalmente a “sgranarsi”, ma gli apripista avranno sempre cura di dare la possibilità di una sorta di ricompattamento almeno un paio di volte durante la salita. Una volta raggiunto il paese, il tempo di una foto di gruppo e subito la discesa per raggiungere la terrazza del Murena per la meritata colazione.

Per le prossime domeniche: Info: 338.4779731