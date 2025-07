SERIE D, COLPO DI SCENA: IL TITOLO DEL CASTELNUOVO VOMANO PASSA AL PIANO DELLA LENTA. NASCE IL “DIAMANTE” DI TERAMO

Una trattativa infinita, chiusa con una notizia importante. È ufficiale: il titolo sportivo del Castelnuovo Vomano passerà al quartiere Piano della Lenta di Teramo. Il presidente Mauro Di Stefano ha confermato l’avvenuto accordo quadro per la cessione del titolo attraverso una fusione, che darà vita alla nuova società: Diamante Piano della Lenta. Una svolta che cambia la geografia del calcio teramano e che, salvo sorprese, porterà la città capoluogo a contare due squadre distinte in Serie D, pronte a sfidarsi, eventualmente, nello stesso girone. Oggi sarà depositata in Lega l’iscrizione della nuova squadra, primo passo concreto verso l’assetto definitivo che verrà formalizzato il 15 luglio davanti al notaio. Per ora, il presidente Di Stefano manterrà la rappresentanza legale ad interim, traghettando la nuova realtà verso l’avvio della stagione. Un epilogo che ha sorpreso molti: il brusco stop alle trattative con il gruppo romano-campano, che sembrava vicino alla chiusura, aveva riaperto scenari locali. Proprio in quel momento si sarebbe intensificato il giro di telefonate che ha portato all’accordo risolutivo. Il campo ufficiale per le gare sarà lo stadio di Montorio al Vomano, grazie al via libera del sindaco Fabio Altitonante, mentre il nuovo impianto di Piano della Lenta sarà utilizzato per gli allenamenti. Intanto, a Castelnuovo, la notizia viene accolta con un mix di sorpresa e attesa. Il territorio, che ha vissuto anni intensi di passione calcistica, non intende restare fermo. Tramontata l’ipotesi di un accordo con Guardia Vomano, si valuta la possibilità di dar vita a un nuovo progetto, probabilmente denominato Real Castelnuovo, coinvolgendo imprenditori locali e sponsor del territorio. Il massimo riserbo regna sovrano, ma qualcosa si muove sottotraccia.