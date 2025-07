IL CLUB BIANCOROSSO TORNA ALLE ORIGINI: UFFICIALE IL RITORNO ALLA STORICA DENOMINAZIONE

Stamattina in conferenza stampa, la società ha ufficializzato il ritorno alla storica denominazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Una scelta che non è solo formale, ma che affonda le radici nell’identità e nella memoria collettiva della tifoseria biancorossa.

La variazione era già stata ratificata il 3 luglio, quando i soci avevano siglato l’accordo davanti a un notaio. Il tutto ha trovato legittimità grazie alla Figc, che nei giorni scorsi ha comunicato la decadenza per inattività della vecchia società, liberando così la denominazione storica e aprendo la strada al ritorno ufficiale.

Ma non è tutto. In un clima di forte entusiasmo e rinnovato senso di appartenenza, è stato annunciato anche il comodato d’uso gratuito del logo storico – quello con sfondo blu – da parte del gruppo di tifosi del Club Biancorosso alla società del presidente Filippo Di Antonio. Il marchio, da sempre simbolo di un’intera comunità sportiva, sarà apposto sulle nuove maglie Adidas che accompagneranno la squadra nella stagione 2025/2026.

L’intervento di Marco Pace e Bruno Chiodi ha già permesso di rinnovare il logo all’interno dello stadio Bonolis, dando un primo segnale visivo di questo ritorno alle origini tanto atteso. Resta ancora in sospeso il nodo legato alla gestione dell’impianto: questa settimana si riunirà nuovamente la commissione competente, che potrebbe pronunciarsi in via definitiva sulla domanda presentata dalla società biancorossa insieme alla Fc Bonolis.