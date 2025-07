COMMOZIONE E GIOIA A RIMINI PER LA MARZIA NEW DANCE CHE FA IL PIENO DI EMOZIONI E MEDAGLIE





Emozioni forti, lacrime di gioia e applausi interminabili hanno infiammato la Fiera di Rimini, teatro in questi giorni dei Campionati Italiani di Categoria della FIDESM (Federazione Danza Sportiva e Sport Musicali). Sotto i riflettori, il settore paralimpico ha regalato momenti di sport autentico, passione pura e conquiste straordinarie. A scrivere la storia ci hanno pensato due straordinarie coppie dell’ASA Marzia New Dance di Montorio al Vomano, guidate con dedizione e cuore dalla maestra Marzia Minervini. Due coppie, quattro atleti, un sogno comune e un risultato da incorniciare. Sul gradino più alto del podio, con la medaglia d’oro al collo e il sorriso che vale più di mille parole, Stefano De Giorgis e Alessandra Sabrina Caprar hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani 2025 nelle danze caraibiche – Classe A. Una performance da brividi, dove tecnica, ritmo e armonia si sono fusi in una coreografia coinvolgente, applaudita da tutto il palazzetto. La loro forza va oltre la danza: entrambi con sindrome di Down, hanno dimostrato che con impegno, passione e spirito di squadra, non esistono limiti. Ma i successi per la Marzia New Dance non si fermano qui: nella stessa disciplina, Alessio Di Luciano e Sara Tarquini hanno conquistato un meritatissimo secondo posto, diventando Vice Campioni Italiani nella Classe B. Eleganti, precisi e intensi, hanno illuminato la pista con una prestazione da veri protagonisti, portando a casa un argento che vale quanto un oro. È stata una giornata indimenticabile, dove il talento ha ballato a ritmo di coraggio e inclusione. Un orgoglio per Montorio al Vomano, per la scuola di danza di Marzia Minervini e per tutta l’Italia che crede nello sport come strumento di riscatto, crescita e gioia condivisa.