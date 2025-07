MISS E MISTER INTERAMNIA 2025: TRIONFANO ZINTLE MANAUHELA E ANTOINE LEFEVRE

Sono la sudafricana Zintle Manauhela della Thunderbolts Academy e il francese Antoine Lefevre della Juno Aventure i vincitori delle fasce di Miss e Mister Coppa Interamnia 2025, uno degli appuntamenti più attesi e festosi della manifestazione.

I due giovani atleti hanno conquistato il titolo durante la serata-evento che si è svolta sul campo 1 di Piazza Martiri, trasformato per l’occasione in una passerella colorata e animata da oltre 100 partecipanti, tra travestimenti, sketch, acrobazie e tanta fantasia. Un clima di festa, arricchito dal tifo caloroso e scatenato delle squadre assiepate sugli spalti, ha confermato lo spirito gioioso e inclusivo che da sempre caratterizza l’Interamnia World Cup.

A presentare la serata sono stati Ingrid Arduini e Stefano Camerota, con la partecipazione speciale di Pavlina Klempir, madrina dell’evento e Miss Interamnia 2024, al seguito della delegazione della Repubblica Ceca.

Archiviata la serata di festa, oggi l’attenzione torna ai campi da gioco per l’inizio della fase a eliminazione diretta, che porterà alle finali in programma domenica 13 luglio, con la cerimonia di premiazione prevista alle 20:30, sempre in Piazza Martiri.

In attesa del gran finale, un altro evento da non perdere è in programma questa sera, sabato 12 luglio alle 22:30: l’attesa partita tra i Master Roma/Teramo e una rappresentativa composta da arbitri e allenatori della 52ª edizione. Un match amichevole, ma carico di agonismo e passione, che vedrà in campo protagonisti della gloriosa storia della pallamano teramana.