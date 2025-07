IL GORIZIANO MARCO RELATO E’ IL NUOVO ALLENATORE DELLA FUTURA VOLLEY TERAMO

Due stagioni fa ci un un contatto, poi le strade si divisero. Ora, invece, Marco Relato può sedere sulla panchina della Futura Volley Teramo, chiamato a guidare la prima squadra che prenderà parte al prossimo campionato di B1 2025-2026. Nato a Gorizia il 7 Marzo del 1967, il nuovo coach biancorosso, docente Nazionale Fipav,ha un lungo curriculum tra B1 e B2. Ha allenato nel periodo 2020/21 la Pallavolo Sicilia Catania partecipando ai play off per la serie A2 e nelle stagioni 2021/22/23prima alla Libellula Volley Bra Cuneo (B1), poi 2023/2024 alla Traina Albaverde (Caltanissetta) (B2) ottenendo la promozione in B1, mentre lo scorso campionato ha diretto fino al 30 Novembre Modica B1, per poi trasferirsi a l’Alba Volley Cuneo in B2.

Queste le prime parole del tecnico goriziano:

“Finalmente a Teramo”…si potrebbe dire così dopo che ci eravamo presentati e conosciuti due stagioni fa. Quella volta la coincidenza astrale non ci fu, oggi i pianeti si sono allineati e quindi eccomi qui! Teramo è una piazza che, istintivamente, mi ha sempre attratto; l’incontro con Luca Mazzagatti e gli altri dirigenti mi ha permesso di conoscere meglio la Società, percepire la loro voglia di rivincita dopo un’annata sfortunata e la loro volontà di rivivere le emozioni già provate nel recente passato. Ho trovato, tutto questo, molto stimolante - prosegue Relato - ed è stata una logica conseguenza, per me che amo la competizione, raccogliere e condividere la sfida. Il lavoro di tutti è già iniziato, chi sta assemblando la Squadra che affronterà il prossimo Campionato, chi sta pianificando preparazione atletica ed allenamenti, e l’entusiasmo cresce di giorno in giorno…non vediamo l’ora che tutto abbia ufficialmente inizio. Nel frattempo auguro a tutti una buona Estate e arrivederci al Palascapriano”.