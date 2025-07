PAOLO D’ERCOLE PASSA AL GIULIANOVA: COLPO A SORPRESA PER LA DIRIGENZA GIALLOROSSA

Il Giulianova non si ferma e rilancia, anche fuori dal campo. In vista della nuova stagione, il club giallorosso è pronto a piazzare un colpo importante… in cabina di regia. Si tratta di Paolo D’Ercole, ex direttore sportivo del Teramo, sempre più vicino a entrare nei quadri dirigenziali del club del presidente Alex Mucciconi.

Una mossa che testimonia le rinnovate ambizioni del Giulianova, deciso a costruire un progetto tecnico solido e competitivo. Il dirigente abruzzese è reduce da tre stagioni vincenti a Teramo, con all’attivo due promozioni consecutive e un piazzamento ai play-off, contribuendo da protagonista alla rinascita del calcio biancorosso. Il suo addio, ufficializzato alcune settimane fa, è stato conseguenza di una riorganizzazione interna che ha portato all’arrivo di Francesco Micciola, ex centrocampista proprio del Giulianova, protagonista della storica semifinale persa ad Ancona nel 2002.

L’ingresso di D’Ercole a Giulianova potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, forse prima del raduno ufficiale, in programma dopodomani allo stadio Fadini, da cui partirà la preparazione estiva. La seconda fase del ritiro si svolgerà invece al Castrum, come confermato dalla società.

Un innesto dirigenziale di spessore, che conferma la volontà del Giulianova di puntare in alto. D’Ercole, con il suo bagaglio di competenze e risultati, potrebbe essere il profilo giusto per guidare il club anche fuori dal campo, in un campionato che si preannuncia competitivo e ricco di aspettative.