PINETO, VIA ALLA STAGIONE CON L'OBIETTIVO DI CONSOLIDARE L’IDENTITÀ, VALORIZZARE I GIOVANI

Nuova stagione, stesso spirito. Il Pineto si prepara alla terza avventura consecutiva in Serie C e lo fa con idee chiare e piedi per terra. «Consolidare quanto fatto lo scorso anno, dare un’impronta forte e restare fedeli alla nostra identità», ha detto il presidente Silvio Brocco nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi ieri allo stadio Mariani-Pavone, prima della partenza per il ritiro di Palena.

Un messaggio netto, quello del patron, che invita a puntare in alto ma senza ansie da risultato: «Dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità della categoria, soprattutto per valorizzare i giovani, che resta la nostra missione principale».

Al fianco del presidente, anche il ds Marcello Di Giuseppe e il tecnico Ivan Tisci. «Il mercato è ancora lungo e insidioso – ha dichiarato Di Giuseppe –. Abbiamo lavorato bene in anticipo, ma servirà attenzione anche per le uscite: non svenderemo nessuno». Parole che riguardano da vicino giocatori come Bruzzaniti e Lombardi, in uscita solo in caso di offerte realmente congrue.

Intanto è stato ufficializzato l’arrivo di Nicolò Postiglione, centrale classe 2005, prelevato a titolo definitivo dal Monza. Teatino, contratto pluriennale e tanta voglia di emergere. E la difesa sarà ancora rinforzata: tra i nomi caldi Anass Serbouti (ex Latina, 44 presenze in C) e Fabio Cortinovis, 2002, cresciuto nell’Inter. Occhio anche al possibile innesto esperto con il ritorno di fiamma per Tommaso D’Orazio.

Per l’attacco, si attende solo l’ufficialità dell’arrivo di Gianluca Vigliotti, classe 2005, reduce da un’annata positiva con la Cavese.

NEL DETTAGLIO:

Tre giorni di test in sede e poi la partenza per Palena: il Pineto dà ufficialmente il via alla preparazione per la terza stagione consecutiva in Serie C. I biancazzurri resteranno nella località del Chietino fino al 9 agosto, per poi tornare in città e prepararsi all’esordio ufficiale in Coppa Italia, in programma il 17 agosto.

Saranno 25 i giocatori convocati per il ritiro, ma non si escludono nuovi innesti durante le prossime settimane. I 21 giorni di lavoro a Palena includeranno anche una serie di allenamenti congiunti con altre squadre.

Il primo test è previsto per il 26 luglio contro il Pianella, seguito in serata dalla presentazione ufficiale della squadra in piazza, accompagnata dal concerto del gruppo musicale “Le Ombre”, di cui lo stesso presidente Silvio Brocco è il batterista. Una festa pensata non solo per i tifosi ma anche per tutta la cittadinanza.

A seguire, questi gli altri appuntamenti in calendario:

30 luglio: amichevole contro il Lanciano

2 agosto: test con l’Atletico Ascoli

6 agosto: sfida con l’Angolana

9 agosto: match conclusivo del ritiro contro L’Aquila, allo stadio di Pineto

CAMPAGNA ABBONAMENTI: “NON C’È 2 SENZA T3!”

Partirà il 28 luglio in prelazione la nuova campagna abbonamenti, con apertura alla vendita libera a partire dal 4 agosto. Dopo i claim delle scorse stagioni – “La prima volta non si sCorda mai” e “Noi C siamo, e tu?” – il Pineto lancia il nuovo slogan: “Non c’è 2 senza t3!”, dove la “e” diventa un 3 per simboleggiare il terzo anno tra i professionisti.

Un messaggio chiaro: la società vuole ancora una volta mettere i tifosi al centro del progetto, invitandoli a vivere insieme gioie e fatiche di una nuova avventura tra i Pro.