TIRO ALLA FIONDA: E’ ABRUZZESE LA SOCIETA’ DEL GIOVANE TIRATORE AZZURRO CHE PARTECIPA AGLI EUROPEI IN BELGIO

La Fionda Floriano Asd, società affiliata alla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, parteciperà ai Campionati Europei di tiro alla fionda che si terranno in Belgio dal 25 al 27 luglio. A rappresentare la compagine abruzzese di Floriano di Campli, in provincia di Teramo, sarà il ventitreenne Simone Borsari di Gorzano di Maranello, tra i migliori tiratori in Italia.

Simone, neolaureatosi proprio in questi giorni in Scienze delle Produzioni Animali, da un anno vice responsabile in una stalla della Bassa Modenese, porta con sé un bagaglio di passione e dedizione per il tiro sportivo.

“Pratico questo sport da cinque anni per uso sportivo. Sono sempre stato appassionato di tiro a volo e tiro sportivo” - racconta Simone spiegando che la sua avventura è iniziata in modo amatoriale. La sua curiosità e la ricerca costante lo hanno portato a perfezionarsi e, dopo anni di allenamenti autonomi e sperimentazioni, Simone oggi ha raggiunto risultati di rilievo. Ai recenti Campionati Italiani con la maglia della società Fionda Floriano Asd, presieduta da Giorgio Pompa,si è classificato quarto con la fionda tradizionale e ottavo con quella di precisione.

“Questa è la prima competizione internazionale per me. Se l'ansia non mi gioca brutti scherzi, spero di far bene. Ho delle buone aspettative, gli allenamenti che sto facendo sono molto molto buoni, quindi potrei aspirare a qualcosina di importante” - afferma con determinazione.

Simone si allena quotidianamente, anche per due o tre ore al giorno, mosso dalla profonda passione che lo lega a questo sport. Una specialità, quella della fionda, che è capace di rilassarlo e mantenerlo concentrato: “Quello che riesco a fare oggi è perché ho imparato a mie spese, senza un istruttore. È una cosa di cui vado molto orgoglioso” - sottolinea.

La partecipazione con la maglia degli Azzurri di Simone Borsari ai Campionati Europei rappresenta non solo un importante traguardo personale per il giovane atleta, ma anche un motivo di orgoglio per la comunità di Maranello e per la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che vede riconosciuto il valore dei suoi atleti a livello internazionale.

“Simone è un vero talento - sottolinea Giorgio Pompa, presidente dell’Asd La Fionda Floriano di cui è tesserato – Grazie a lui porteremo uno degli sport Figest a un appuntamento internazionale e di questo ne siamo davvero molto orgogliosi”.

“Faremo tutti il tipo per lui che rappresenterà la nostra Nazione in Belgio – aggiunge il presidente nazionale Figest, Enzo Casadidio.