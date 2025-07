GAIA SABBATINI VINCE ANCORA, A FIRENZE SFIORA IL PRIMATO PERSONALE

Gaia Sabbatini conti nua a brillare. Anche sulla pista di Firenze vince e convince, firmando una prova eccellente negli 800 metri al Pegaso Meeting. L’azzurra vince con un tempo di 2’01”04, a soli 29 centesimi dal suo personale (2’00”75, siglato nel 2021), confermando il buon momento di forma in vista degli altri appuntamenti estivi. In una gara tattica, decisa negli ultimi 200 metri, Sabbatini ha saputo leggere i tempi giusti e imporsi con autorevolezza, lasciandosi alle spalle la sudafricana Aviwe Oboloshe (2’01”69) e l’altra azzurra Gloria Kabangu, terza in 2’02”08. Una vittoria che vale doppio per la mezzofondista teramana, non solo per il crono vicino al personale, ma soprattutto per il segnale lanciato: Sabbatini c’è, e punta in alto.