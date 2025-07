GAIA SABBATINI STACCA IL BIGLIETTO PER I MONDIALI DI TOKYO

Gaia Sabbatini ha staccato il biglietto per i mondiali. La teramana ha infatti segnato il tempo minimo per partecipare ai Mondiali di atletica di Tokyo. Al meeting Diamond League di Londra, Sabbatini ha corso il miglio in 4'19"83, stabilendo un nuovo record personale e superando il limite di qualificazione per i Mondiali. La ventiseienne atleta, in forza alle Fiamme Azzurre, si è classificata undicesima nella gara, ma il suo tempo è stato sufficiente per garantirle la partecipazione ai Mondiali di settembre.