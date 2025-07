MEETING CITTÀ DI TERAMO, ATLETICA DI LIVELLO SULLA PISTA DEL CAMPO SCUOLA “PINO PECORALE”

Torna a splendere nel panorama nazionale il Meeting Città di Teramo, svoltosi sabato 26 luglio sulla rinnovata pista del Campo Scuola Pino Pecorale. L’organizzazione è stata curata dalla società Atletica Gran Sasso. Non sono mancati risultati di rilievo tecnico, nonostante la breve pioggia abbia condizionato l’efficienza della pista e delle pedane. In primo piano i 100 metri femminili con il risultato dell’aquilana Antonella Nardis (Atletica L’Aquila), che è sfrecciata in 11”87 (vento nullo), a 16 centesimi dal primato personale. Dietro di lei molto positiva la prova della Junior Elettra De Cesare (Atletica Gran Sasso) con 12”33, al primato personale. Di livello anche i 100 metri maschili, dove si è messo in mostra Emmanuel Ojeli (Virtus Lucca) con 10”55 (vento - 0,1 m/s), terzo l’Allievo Pascal Pilotti (Atletica Gran Sasso) con 11”21 (11”14 in batteria).

Nel getto del peso femminile Ludovica Montanaro (Atletica Gran Sasso) conferma l’ottimo momento, scagliando l’attrezzo di Kg 4 a 14,40 metri, non lontano dal personale. Nella stessa gara si è messa in luce anche la cubana Rosangela Nunez (Atletica Gran Sasso) con 13,62. Nei lanci giovanili, primato personale di Matteo Tiriticco (Atletica Gran Sasso) nel disco Allievi (Kg 1,5) con 48,57. In ambito giovanile Cadetti (under 16), spicca anche il risultato di Daniele Ottaviani (Atletica Teramo) nel salto in alto, dove ha superato l’asticella a 1,92 metri. A livello maschile, in luce sui 400 ostacoli Allievi (cm 84) Simone Ottaviani (Atletica Gran Sasso) con 54”03 e Luigi Case (Atletica Gran Sasso) nel salto in lungo, primo con la misura di 7,13 metri.

Tra le donne, torna su ottimi livelli Greta Zuccarini (Atletica Gran Sasso), vincitrice dei 400 metri con 56”85, davanti a Caterina Saccomandi (Atletica Gran Sasso) 58”45.