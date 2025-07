QUANTA "TERAMO BASKET" MIETE ANCORA GRANDI SUCCESSI SUI PARQUET ITALIANI

Lo straordinario decennio di Serie A di basket che abbiamo vissuto a Teramo che ha coinvolto la città e la regione creando passione, entusiasmo, orgoglio, coinvolgimento sociale e aggregazione e che ci ha portato alla ribalta nazionale e internazionale, ci ha consentito di conoscere e “adottare“ grandi campioni, straordinari professionisti e in molti casi uomini speciali.

Risulta incredibile come nell’ultima annata sportiva molti di loro siano riusciti a compiere imprese sportive straordinarie che, con un pizzico di orgoglio e con grande gioia, mi piace sentire anche un po’ mie e della città:

- 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚, teramano adottato da quando aveva 15 anni, che abbracciamo con particolare affetto e al quale siamo tanto vicini in un momento molto delicato della sua vita, si è laureato Campione d’Italia con la Virtus Bologna;

- 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐏𝐨𝐞𝐭𝐚, figlio adottivo teramano mio prediletto e trascinatore nei momenti più belli della nostra storia di serie A1, ha incredibilmente raggiunto la finale scudetto con Brescia al suo primo anno da head coach stupendo l’intero “mondo basket” con alla sua corte un collaboratore di eccezione e amato campione “teramano” David Moss;

- 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐛𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, carissimo e grandissimo coach della stagione più importante della nostra storia, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati europei femminili, dove è stato premiato come miglior coach, entusiasmando l’Italia sportiva con alla sua corte un allenatore che ha vissuto bellissimi anni teramani, Vincenzo Di Meglio

- 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐳𝐢, carissimo e splendido condottiero teramano dalla Serie B/2 alla serie A1, ha vinto il suo decimo campionato portando Roseto dalla B alla serie A2 coadiuvato dall’ottimo preparatore atletico, altro teramano, Domenico Faragalli;



- 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢, carissimo e bravissimo coach Teramano doc, dopo le importanti esperienze francesi con Limoges e Strasburgo, ha conquistato la finalissima della FIBA Europe Cup con il glorioso club del Paok di Salonicco;

- 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐚𝐢𝐨𝐥𝐚, carissimo e bravissimo “teramano adottato” e artefice di mille battaglie sul campo, ha vinto il suo secondo campionato da coach portando Ruvo di Puglia dalla serie B alla serie A2;

- 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐃𝐢 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨, carissimo e bravissimo coach teramano doc, ha compiuto l’impresa di raggiungere una difficile salvezza a Cento nel campionato di A2 essendo anche premiato come Miglior coach diel mese;



- 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐳𝐳𝐚𝐮𝐟𝐨, nostro caro e storico preparatore atletico di grandissimo valore internazionale ha ottenuto diverse medaglie nella sua quarta Olimpiade (Parigi) nella veste di Responsabile nazionale Fidal dei settori salti.

Tutto veramente fantastico e che per molti versi costituisce, con un filo conduttore teramano, una concentrazione di successi unica nel panorama cestistico italiano.

Complimenti affettuosi a tutti e grazie di cuore per mantenere sempre vive con le vostre imprese le straordinarie emozioni vissute insieme!

Un grande abbraccio e … ad maiora!

Carlo Antonetti