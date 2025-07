TERAMO CALCIO, BUONI SEGNALI DAL TROFEO VITTORIA ASSICURAZIONI: BATTUTI PESCARA E NOTARESCO

Buone indicazioni per il Teramo nel triangolare disputato contro Pescara e Notaresco, valido per il Trofeo Vittoria Assicurazioni. Al di là dell’esito finale, che ha visto i biancorossi aggiudicarsi il primo posto, il tecnico Marco Pomantepuò ritenersi soddisfatto per quanto emerso dal campo, in termini di crescita del gruppo e risposte individuali.

Rispetto alla goleada nella prima uscita stagionale contro il Torricella Sicura, il test contro avversari di categoria più alta ha offerto spunti molto più concreti. Nella prima mini-sfida, vinta 1-0 contro il Pescara, il gol decisivo è stato firmato da Angiulli, su assist di Sereni, inserito nel tridente insieme a Pavone e Nanapere. Tra i più brillanti in campo il portiere Nicola Torregiani, classe 2006, autore di interventi decisivi che hanno tenuto a secco l'attacco biancazzurro.

Nel secondo match, vinto contro il Notaresco, Pomante ha ruotato gli uomini dando spazio a Barbacani tra i pali, Costanzi e Della Quercia in difesa, Messori in mediana e la coppia offensiva Iannone–Persano, con quest’ultimo autore del gol dell’ex. Da monitorare le condizioni di Pavone, uscito acciaccato dopo una contusione al costato.

Assente per precauzione il laterale uruguaiano Kunze, tenuto a riposo nel triangolare.