TORNEO DINO’STARS, STASERA IN CAMPO LE VECCHIE GLORIE

Il torneo Dino'stars che fa tappa a Roseto degli Abruzzi al Lido Azzurra dal 31 luglio al 3 agosto sta registrando numerosissime partecipazioni , a cominciare dalle 11 squadre femminili per arrivare alle 24 maschili.

L’evento più atteso e divertente è sicuramente quello della Partita delle Vecchie Glorie, in programma stasera alle ore 21:30.

Due Squadre, composte da ex giocatori che hanno scritto pagine importantissime del basket Regionale e Nazionale si sfideranno in un match amichevole all'insegna del divertimento, ma anche dell'agonismo .

Per certi versi sarà una sorta di derby tra due compagini storiche del basket abruzzese : Roseto e Teramo saranno le compagini che si daranno battaglia in un match sicuramente entusiasmante.

Gli arbitri dell'incontro saranno Sergio Marcheggiani e Cristina Pizzirani .

Squadre :

🔵Team Blu

Giuseppe Stama

Walter d'Alessandro

Antonio "tonino" Caivano

Antonio Battistoni

Pierluigi Aceto

Claudio Capone

Ferdinando Francani

Rudy Diener

Mauro Misticoni

Roberto Tortù

🔴Team Rosso

Eduardo Mazzella

Antonio Serroni

Matteo Maggioni

Niki Bartolini

Simone Stirpe

Giorgio Palantrani

Roberto Tortolini

Enrico Gaeta

Maurizio Venturi