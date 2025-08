NOTTURNA DI NOTARESCO: SPORT, INCLUSIONE E PASSIONE TORNANO A ILLUMINARE IL CENTRO CITTADINO

Giovedì 7 agosto torna a Notaresco la Notturna, storica manifestazione podistica giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione. Un appuntamento fisso dell’estate teramana, che anche in questo 2025 promette di unire sport, amicizia, inclusione e divertimento in una grande festa per tutte le età.

Organizzata dalla Pro Loco di Notaresco in collaborazione tecnica con l’Atletica Vomano e il patrocinio del Comune, la Notturna rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, associazioni e sportivi. Un evento che coinvolge famiglie, giovani e atleti esperti, trasformando per una sera il centro cittadino in un circuito pulsante di entusiasmo e partecipazione.

Cuore della manifestazione, come da tradizione, sarà il settore giovanile, con gare dedicate a bambini e ragazzi che prenderanno il via alle ore 18:00 in piazza del Mercato. L’iniziativa, oltre a promuovere lo sport tra i più piccoli, si inserisce nel progetto di inclusione portato avanti dall’Atletica Vomano, con particolare attenzione ai giovani con difficoltà motorie o intellettive.

Alle ore 20:00 sarà il turno della gara competitiva principale, una 7,5 km omologata FIDAL, valida come prova del campionato Corri Master FIDAL e inserita nel circuito Piceni&Pretuzi. Il tracciato, prevalentemente urbano, si presenta tecnico e spettacolare, ideale per mettere alla prova gli atleti più esperti ma accessibile anche agli amatori.

Non mancheranno premi per i migliori: riconoscimenti ai primi tre assoluti (uomini e donne), ai primi cinque di categoria, nonché alle prime cinque società regionali e alle prime tre extra-regionali. A tutti i partecipanti sarà inoltre consegnato il classico pacco gara.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 12:00 di mercoledì 6 agosto, con un costo di 10 euro per gli adulti e 3 euro per il settore giovanile. Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.timingrun.it.