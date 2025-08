SERIE D 2025-2026: TERAMO, GIULIANOVA E NOTARESCO NEL GIRONE F CON L’AQUILA E CHIETI

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i gironi della Serie D 2025-2026. Le abruzzesi Teramo, Notaresco e la neopromossa Giulianova sono state inserite nel girone F, che comprende anche Chieti e L’Aquila, oltre a squadre provenienti da Lazio, Marche, Romagna, una formazione molisana (Termoli) e la Repubblica di San Marino.Il girone si preannuncia equilibrato e competitivo, con alcune novità tra le avversarie per i biancorossi di mister Pomante: si tratta di Maceratese, Ostia Mare, Unipomezia, Inter Sammaurese e San Marino, tutte assenti nella scorsa stagione. New entry anche per il Giulianova, promosso dall’Eccellenza. La stagione regolare inizierà il 7 settembre e si chiuderà il 3 maggio, date già note, con calendari attesi entro il 10 agosto. Un girone F a 18 squadre che le abruzzesi si aspettavano, anche se sorprende l'inserimento dell'Ostiamare, finora nel raggruppamento E. Diramati anche gli accoppiamenti di turno preliminare e primo turno di Coppa Italia: il 24 agosto derby Notaresco-Giulianova, con la vincente che affronterà il Teramo. Il 31 agosto in programma anche L'Aquila-Chieti per il primo turno.

Le squadre del girone F:

Abruzzo : Teramo, Notaresco, Giulianova, Chieti, L’Aquila

Marche : Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Forsempronese, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia

Lazio : Ostia Mare, Sora, Unipomezia

Romagna : Inter Sm Sammaurese

Molise : Termoli

San Marino: San Marino

Una stagione ricca di derby abruzzesi e sfide affascinanti, con l’obiettivo di primeggiare in un raggruppamento dall’alto livello tecnico.