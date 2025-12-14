FOTO/ TERAMO ESPUGNA RECANATI: 2-1 ALLA RECANATESE NELL’ULTIMA TRASFERTA DEL 2025

Il Teramo chiude il 2025 lontano dal “Bonolis” con una vittoria di carattere, imponendosi 2-1 sul campo della Recanatese al “Tubaldi”. Successo meritato per i biancorossi, sostenuti da circa 400 tifosi, al termine di una gara dominata a lungo e resa più sofferta solo nel finale. L’avvio è tutto del Diavolo, costantemente nella metà campo avversaria e più volte vicino al vantaggio già nei primi 25 minuti, soprattutto con Pavone e Carpani. Il gol arriva allo scadere del primo tempo: al 42’ Persano si gira in area sul cross di Salustri e infila l’angolino per lo 0-1. Nella ripresa i padroni di casa provano a reagire con maggiore aggressività, ma è ancora il Teramo a colpire. Al 52’ Pavone firma il raddoppio con una potente conclusione mancina sotto l’incrocio, confermandosi uomo decisivo. La Recanatese non molla e al 69’ accorcia le distanze con una prodezza di Capanni, tiro a giro che bacia la traversa e termina in rete. Nel finale i marchigiani spingono, mentre il Teramo abbassa il baricentro e gestisce con ordine, sfiorando anche il terzo gol in contropiede. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio certifica un successo importante per la squadra di Pomante, che chiude l’anno con tre punti pesanti e una prova complessivamente convincente.Vittoria preziosa per il Diavolo che prima domina, poi soffre per portare a casa tre punti pesanti. Undicesimo successo stagionale, sedicesimo risultato utile consecutivo. Domenica si chiude il girone d'andata ospitando l'Atletico Ascoli.