GIULIANOVA-MACERATESE 2-1, I GIALLOROSSI ALLUNGANO LA STRISCIA POSITIVA

Il Giulianova supera 2-1 la Maceratese al “Fadini” e centra il sesto risultato utile consecutivo, confermando il buon momento di forma. Gara intensa e combattuta, con i padroni di casa capaci di colpire nei momenti chiave e di difendere con carattere nel finale. Dopo un avvio equilibrato e ricco di duelli a centrocampo, il Giulianova trova il vantaggio al 44’ con Scarsella, bravo a insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La gioia dura però pochissimo: al 45’+1 la Maceratese pareggia con Arbusti, classe 2008, che firma il gol dell’1-1 alla prima da titolare, sfruttando una disattenzione difensiva. Nella ripresa i giallorossi aumentano ritmo e pressione. Al 70’ arriva il gol decisivo: dopo una conclusione di Bolondi, Scimia si fa trovare pronto e batte Gagliardini con un preciso tiro sul secondo palo. La Maceratese prova a reagire, sfiorando il pareggio in più occasioni, ma Negro si conferma decisivo tra i pali. Nel finale il Giulianova gestisce con ordine e determinazione, portando a casa tre punti preziosi davanti al proprio pubblico. Una vittoria che rafforza fiducia e classifica, mentre la Maceratese esce dal Fadini con rammarico per le occasioni sprecate.