TEAM MARIOTTI PROTAGONISTA ALLA COPPA ITALIA DI KICK BOXING

L’ASD Team Mariotti di Teramo ha partecipato oggi alla Coppa Italia di kick boxing, free boxing, kick light, K1 e muay thai, ottenendo risultati di rilievo e confermando l’alto livello tecnico del gruppo.

In evidenza Emanuele Mariotti, che torna alla vittoria conquistando un match particolarmente difficile di K1 full contact contro l’atleta di casa. Un successo ai punti che rappresenta un passaggio decisivo nel suo percorso sportivo e lo proietta verso un prossimo, importante titolo.

Risultati positivi anche per gli altri due allievi del team: i diciassettenni Cristian Stanchieri, di Teramo, e Fabio Sacchetti, di Torricella Sicura, entrambi vincitori nei rispettivi match di kick boxing light contact.

Una giornata di sport che conferma il valore del Team Mariotti e il lavoro costante svolto nella formazione dei giovani atleti, capaci di distinguersi in una competizione di livello nazionale.