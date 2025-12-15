GIGGIRRIVA / TERAMO VINCE A RECANATI E RESTA IN SCIA ALLA CAPOLISTA, ECCELLENZA AMARA PER LE TERAMANE SALVO TORRESE E MOSCIANO

Il Teramo vince ancora, a Recanati, agevolmente, grazie alle reti di Persano e Pavone. Nel primo tempo, i biancorossi avrebbero meritato di segnare in diverse occasioni. Poi, il doppio vantaggio. Prima Persano finalizza un assist al bacio di Salustri. Poi Pavone raddoppia con un gran tiro dal limite. Un Teramo di altro livello che, dopo l’eurogol di Capanni, soffre un po’ di ansia, seppure i leopardiani non producano nulla di particolare. Il Teramo mantiene i tre punti di distanza dalla capolista, ieri vittoriosa, tra mille affanni, in terra molisana. Passo falso dell’Aquila ad Ancona, una sconfitta immeritata, considerando che Di Renzo, Banegas e Sparacello hanno fallito diverse occasioni da rete. Bella vittoria del Notaresco, grazie ad Andreassi, un altro ex della primavera teramana, migrato altrove. Il Teramo, quindi, morde alle spalle della capolista, candidandosi – come è normale che sia – a vincere il campionato. Non ci stancheremo mai di ricordare quanto forte l’organico dei biancorossi rispetto a quello delle dirette pretendenti. Se l’imminente mercato invernale non dovesse stravolgere i roster di Ostiamare, Ancona e L’Aquila, sarà molto probabile che il Teramo riesca a prevalere in virtù di una formazione di categoria superiore.

In Eccellenza, brutta domenica per le teramane, ad esclusione delle vittoriose Torrese e Mosciano.

Il Montorio prende cinque sberle a Città S. Angelo. Urge, in casa giallonera, una revisione totale dell’organico. La cura Cerasi non ha funzionato, seppure il Montorio abbia un organico non inferiore ad altre compagini che puntano alla salvezza. La difesa dei montoriesi è disastrosa, mentre l’attacco quasi del tutto inconsistente. Correre ai ripari subito.

Sconfitta interna del Pontevomano, seppure immeritata, a testimonianza di una squadra che non finalizza e che stenta, nonostante il buon organico, a tirarsi fuori dalla zona play out. Ieri, contro la giovane Folgore, un errore marchiano di un suo centrale difensivo la condanna ad una sconfitta inattesa. Anche il Ponte deve fare mercato, pescando giocatori esperti e di categoria e non solo giovani del settore giovanile biancorosso.

Il Mosciano espugna il proprio campo vincendo contro la Pro Vasto. Finalmente.

Grande vittoria della più convincente delle teramane, la Torrese, che vince contro la forte Bacigalupo Vasto, grazie al solito gol di Gobbo Carrer.