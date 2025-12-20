TORNA IL FESTIVAL SUI PATTINI, EMOZIONI, SUGGESTIONI E GRANDI CAMPIONI





C’è un momento dell’anno in cui Teramo rallenta il passo, abbassa le luci e lascia che siano le ruote a raccontare storie. È il momento del Festival sui Pattini e non solo, l’appuntamento che da 41 edizioni trasforma il Palasannicolò in un palcoscenico di emozioni, sogni e talento. Un evento che non è solo spettacolo, ma memoria collettiva, passione tramandata, orgoglio sportivo. A renderlo possibile, ancora una volta, l’instancabile lavoro della ASD Aprutino Teramo, anima e cuore pulsante di una manifestazione che ogni anno riesce a sorprendere, coinvolgere, commuovere.

L’edizione 2025, in programma domani, domenica 21 dicembre, ore 18.00, Palasannicolò, promette di lasciare il segno grazie a presenze di assoluto prestigio. In pista voleranno Micol Milss e Tommaso Cortini, coppia artistica della Sport Life di Rimini, freschi campioni del mondo a Pechino, capaci di fondere forza e grazia in un equilibrio che toglie il fiato. Accanto a loro, l’eleganza moderna e potente di Jennifer Di Luzio, atleta della Evolution Skating Dance di Montesilvano, bronzo europeo 2024 nella specialità inline, interprete di uno stile che parla al presente. E poi c’è il battito di casa, quello che emoziona ancora di più: Irene Di Egidio, teramana, portacolori dell’Aprutino Teramo, argento ai Campionati Italiani 2025 di Piancavallo nella Solo Dance, pronta a danzare davanti al suo pubblico, dove ogni applauso ha un sapore speciale. Ad amplificare la magia, la musica dal vivo dei Black Ink, che accompagneranno alcune esibizioni rievocando i grandi successi dei Queen: un incontro tra note leggendarie e movimenti sul filo dell’emozione, capace di far vibrare l’intero palazzetto. Ma il Festival è anche cuore e solidarietà. Da anni, infatti, l’Aprutino Teramo cammina al fianco di UNICEF: all’ingresso del Palasannicolò sarà possibile lasciare una libera offerta, perché lo sport sa essere anche gesto, attenzione, responsabilità. L’appuntamento è fissato: domani, ore 18.00, Palasannicolò. Teramo è pronta a sognare ancora. Sul parquet, sulle ruote, nel cuore.