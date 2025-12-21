×

TERAMO, RIMONTA SFIORATA: FALL SEGNA SU RIGORE MA L’ATLETICO ASCOLI RESISTE (1-2)

teramo-atletico_ascoli.jpegIl Teramo chiude il 2025 con una sconfitta di misura al “Bonolis”, ma con l’orgoglio di aver riaperto la partita nel finale. Contro il Atletico Ascoli, miglior attacco esterno del campionato, i biancorossi vanno sotto di due gol nella prima frazione e sfiorano l’aggancio nel forcing conclusivo, sostenuti da 2.615 spettatori. L’avvio è vivace, con gara aperta e buoni ritmi. Al 19’ il Teramo va vicino al vantaggio: traversone basso di Sereni, Pavone arriva al volo ma un difensore ascolano devia in extremis; sul prosieguo proteste per un possibile tocco di mano, ma l’arbitro lascia correre. Gli ospiti crescono e colpiscono al 27’: punizione dal limite di Coppola, esecuzione precisa per lo 0-1. Il raddoppio arriva al 36’, quando Minicucci sfrutta una palla persa in uscita e batte Torregiani con una conclusione potente ma centrale. All’intervallo è 0-2. Nella ripresa mister Pomante cambia volto al Teramo passando al 4-2-3-1 e aumentando il peso offensivo. I biancorossi attaccano sotto la Est, trovano energia e occasioni: Bruni non arriva per un soffio sul secondo palo, Carpani calcia largo dal limite. Al 51’ Minicucci centra il palo (azione poi fermata per fuorigioco), mentre Di Giorgio è attento al 75’ su una conclusione centrale. Il finale è incandescente. Al 77’ calcio di rigore per fallo su Angiulli: dagli undici metri Fall non sbaglia e firma l’1-2 al 78’, facendo esplodere il “Bonolis”. Il Teramo ci crede e spinge fino all’ultimo, ma l’Atletico Ascoli stringe i denti e porta a casa i tre punti. Resta l’amarezza per una prima frazione complicata, ma anche la reazione d’orgoglio e il segnale del pubblico: la seconda parte di stagione riparte da qui. 

2.615 gli spettatori presenti grazie alla promozione di Natale con la vendita dei biglietti a cinque euro.

Il Teramo cede all'Atletico Ascoli e chiude l'anno con una sconfitta perdendo anche l'imbattibilità, dopo una striscia di sedici risultati utili consecutivi. Il 2026 inizierà con il match casalingo con l'UniPomezia.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 29 Botrini, 13 Alessandretti, 23 Bruni; 17 Salustri, 11 Carpani, 4 Angiulli (K), 3 Pietrantonio (Vk); 19 Pavone, 10 Sereni; 9 Persano.
A disp.: 22 Barbacani, 6 Cipolletti, 15 Costanzi, 20 Della Quercia, 25 Maiga Silvestri, 27 Kunze, 44 Borgarello Vitali, 77 Mariani, 91 Fall.
All.: Pomante.

ATLETICO ASCOLI (3-5-1-1): 1 Di Giorgio, 33 Mazzarani, 5 Nonni (Vk), 4 Feltrin; 28 Bucco, 10 Minicucci, 11 Vechiarello (K), 8 Coppola, 20 Sardo; 6 Forgione; 9 Maio.
A disp.: 22 Viganò, 7 Belloni, 13 Sbrissa, 21 Didio, 25 Camilloni, 27 D’Alessandro, 30 Muro, 68 Antoniazzi, 77 Carbone.
All.: Seccardini.

Arbitro: sig. Melloni di Modena
Assistenti: sigg. Petrakis di Siena e D’Aniello di Molfetta

 

 