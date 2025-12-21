TERAMO, RIMONTA SFIORATA: FALL SEGNA SU RIGORE MA L’ATLETICO ASCOLI RESISTE (1-2)

Il Teramo chiude il 2025 con una sconfitta di misura al “Bonolis”, ma con l’orgoglio di aver riaperto la partita nel finale. Contro il Atletico Ascoli, miglior attacco esterno del campionato, i biancorossi vanno sotto di due gol nella prima frazione e sfiorano l’aggancio nel forcing conclusivo, sostenuti da 2.615 spettatori. L’avvio è vivace, con gara aperta e buoni ritmi. Al 19’ il Teramo va vicino al vantaggio: traversone basso di Sereni, Pavone arriva al volo ma un difensore ascolano devia in extremis; sul prosieguo proteste per un possibile tocco di mano, ma l’arbitro lascia correre. Gli ospiti crescono e colpiscono al 27’: punizione dal limite di Coppola, esecuzione precisa per lo 0-1. Il raddoppio arriva al 36’, quando Minicucci sfrutta una palla persa in uscita e batte Torregiani con una conclusione potente ma centrale. All’intervallo è 0-2. Nella ripresa mister Pomante cambia volto al Teramo passando al 4-2-3-1 e aumentando il peso offensivo. I biancorossi attaccano sotto la Est, trovano energia e occasioni: Bruni non arriva per un soffio sul secondo palo, Carpani calcia largo dal limite. Al 51’ Minicucci centra il palo (azione poi fermata per fuorigioco), mentre Di Giorgio è attento al 75’ su una conclusione centrale. Il finale è incandescente. Al 77’ calcio di rigore per fallo su Angiulli: dagli undici metri Fall non sbaglia e firma l’1-2 al 78’, facendo esplodere il “Bonolis”. Il Teramo ci crede e spinge fino all’ultimo, ma l’Atletico Ascoli stringe i denti e porta a casa i tre punti. Resta l’amarezza per una prima frazione complicata, ma anche la reazione d’orgoglio e il segnale del pubblico: la seconda parte di stagione riparte da qui.

2.615 gli spettatori presenti grazie alla promozione di Natale con la vendita dei biglietti a cinque euro.

Il Teramo cede all'Atletico Ascoli e chiude l'anno con una sconfitta perdendo anche l'imbattibilità, dopo una striscia di sedici risultati utili consecutivi. Il 2026 inizierà con il match casalingo con l'UniPomezia.

TERAMO (3-4-2-1): 1 Torregiani, 29 Botrini, 13 Alessandretti, 23 Bruni; 17 Salustri, 11 Carpani, 4 Angiulli (K), 3 Pietrantonio (Vk); 19 Pavone, 10 Sereni; 9 Persano.

A disp.: 22 Barbacani, 6 Cipolletti, 15 Costanzi, 20 Della Quercia, 25 Maiga Silvestri, 27 Kunze, 44 Borgarello Vitali, 77 Mariani, 91 Fall.

All.: Pomante.

ATLETICO ASCOLI (3-5-1-1): 1 Di Giorgio, 33 Mazzarani, 5 Nonni (Vk), 4 Feltrin; 28 Bucco, 10 Minicucci, 11 Vechiarello (K), 8 Coppola, 20 Sardo; 6 Forgione; 9 Maio.

A disp.: 22 Viganò, 7 Belloni, 13 Sbrissa, 21 Didio, 25 Camilloni, 27 D’Alessandro, 30 Muro, 68 Antoniazzi, 77 Carbone.

All.: Seccardini.

Arbitro: sig. Melloni di Modena

Assistenti: sigg. Petrakis di Siena e D’Aniello di Molfetta