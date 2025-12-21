GIULIANOVA FERMA LA CAPOLISTA OSTIAMARE: PARI DI PRESTIGIO E 2025 CHIUSO COL SORRISO

Punto pesante per il Giulianova Calcio, che chiude il 2025 con un pareggio di prestigio fermando sull’1-1, in trasferta, la capolista Ostiamare nel match valido per la 17ª giornata del Serie D, girone F. Allo stadio “Anco Marzio” i giallorossi partono forte e sorprendono la formazione lidense, di proprietà di Daniele De Rossi, sbloccando il risultato dopo pochi minuti. A firmare l’1-0 è Morri, che svetta di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e supera il portiere Vertua. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e arriva poco prima dell’intervallo, quando Spinosa trasforma un calcio di rigore al 40’, ristabilendo l’equilibrio. Nella ripresa l’Ostiamare prova a completare la rimonta, ma il Giulianova tiene bene il campo, difende con ordine e sfiora anche il colpaccio, riuscendo a portare a casa un pareggio di grande valore. L’1-1 finale rappresenta il settimo risultato utile consecutivo per la squadra di Pergolizzi, che allunga la propria striscia positiva a quattro vittorie e tre pareggi, rallentando la corsa della capolista, ora a +4 sul Teramo. Il punto consente al Giulianova di raggiungere quota 23 in classifica, agganciando Maceratese e Fossombrone all’ottavo posto, e di chiudere l’anno con il sorriso. Il campionato riprenderà domenica 4 gennaio, quando i giallorossi saranno impegnati sul campo del Sora.