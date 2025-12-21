NOTARESCO-ANCONA 1-1: UN PUNTO CHE VALE ORO, ROSSOBLÙ A QUOTA 30

Pareggio che soddisfa il Notaresco Calcio, che impatta sull’1-1 contro l’Ancona e raggiunge quota 30 punti nel campionato di Serie D. Un traguardo significativo per la formazione rossoblù, considerato l’avvio di stagione e le aspettative iniziali. Contro una squadra costruita per le zone alte della classifica, il Notaresco offre una prova solida e concreta, dimostrando compattezza e spirito di sacrificio. Il pari consente di dare continuità al percorso di crescita e di consolidare una posizione di classifica che, a inizio stagione, appariva difficile da immaginare. Un risultato accolto con soddisfazione dall’ambiente rossoblù, che chiude l’anno con fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.